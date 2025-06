Referendum la Cei invita ad andare a votare | L’astensione può diventare una forma di impotenza deliberata

In un momento in cui il dibattito pubblico sembra sempre più polarizzato, la CEI lancia un invito chiaro: andare a votare. L’astensione non è solo un atto di disinteresse, ma può trasformarsi in una rinuncia all'influenza sulla propria comunità. In un'epoca in cui le decisioni politiche influenzano profondamente le nostre vite, ogni voto conta. Non lasciare che il silenzio svuoti la democrazia: fai sentire la tua voce!

“Non spetta a noi, né è opportuno, indicare come votare ma è nostro dovere morale, come pastori e come cittadini, esortare ciascuno a non sottrarsi all’appuntamento con la propria coscienza e con la comunità. L’astensione può diventare una forma di impotenza deliberata, un silenzio che svuota la democrazia”. La Conferenza episcopale italiana si schiera nettamente a favore del voto al referendum di domenica e lunedì su lavoro e cittadinanza. Lo fa con la penna del suo vice presidente, il vescovo di Cassano allo Ionio monsignor Francesco Savino. “Nei prossimi giorni ci attende una tappa significativa della vita democratica del nostro Paese: il referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la Cei invita ad andare a votare: “L’astensione può diventare una forma di impotenza deliberata”

Leggi anche Giorgetti: Il Governo non invita a non votare ai referendum - Durante una visita a Genova per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha chiarito che il Governo non invita a non votare ai referendum, sottolineando che eventuali opinioni personali in tal senso non rappresentano la posizione ufficiale dell'esecutivo.

Segui queste discussioni sui social

L’ANPPIA aderisce alla manifestazione del 7 giugno per fermare il massacro del popolo palestinese e invita a votare Sì ai referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno.Contro la guerra, per la pace, i diritti, la dignità del lavoro e la cittadin… Leggi la discussione

Ironia e marketing, i tiktoker pro-referendum.Sensibilizzazione. Quesiti oscurati da #Tv e stampa, ma sui #Social tanti “creator” invitano ad andare alle urne con video da milioni di visualizzazioni. #TikTok #Referendum #Referendum2025 #8g… Leggi la discussione

La Lega criticava l’astensionismo ai referendum, ora lo promuove [@politica]( [ Alcuni politici del partito di Salvini hanno invitato a non votare ai quesiti di giugno. Tempo fa, lo stesso leader e Calderoli la pensavano all’opposto Leggi la discussione

**[Referendum. Il silenzio dei colpevoli]( [articolo21.org/2025/05/referen…]( Ecco una novità tutt’altro che banale sui referendum dei prossimi 8 e 9 giugno. La decisione delle destre di invitare elettrici ed elettori a non andare a votare… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Partecipare informati. Verso i referendum di giugno; Referendum: Cei, “evitare mortificazioni della dignità delle persone”; Referendum, la Caritas invita al “voto informato”. E sulla cittadinanza: “Ottenerla in…. 🔗Ne parlano su altre fonti

Referendum , Meloni: “Vado a votare ma non ritiro schede”. Le reazioni delle opposizioni

Secondo tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Referendum , Meloni: “Vado a votare ma non ritiro schede”. Le reazioni delle opposizioni ...

Vicepresidente Cei, non sottrarsi al voto sui referendum

Da msn.com: "Nei prossimi giorni ci attende una tappa significativa della vita democratica del nostro Paese: il referendum abrogativo dell'8 e 9 giugno 2025. (ANSA) ...

Referendum 8 e 9 giugno: come si vota, quorum, astensione

Secondo vanityfair.it: L’8 e 9 giugno si voterà per 5 referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La consultazione è valida se va a votare il 50% ...