Referendum la campagna si chiude con gli Artenovecento

La campagna referendaria si conclude in grande stile con le serate di musica e dibattito degli Artenovecento! L'8 e 9 giugno, il voto sui referendum su lavoro e cittadinanza rappresenta un'opportunità unica di partecipazione democratica. Questi referendum abrogativi possono davvero cambiare le regole del gioco. Non perdere l’occasione di far sentire la tua voce: il futuro del nostro paese è nelle tue mani!

Due serate di musica e maratone di interventi saranno i due eventi conclusivi della campagna referendaria: l’8 e 9 giugno si vota per i referendum su lavoro e cittadinanza. "I referendum sono uno strumento di democrazia diretta, in questo caso si tratta di referendum abrogativi che danno la possibilità di cambiare le leggi; in questo caso si vota per decidere se ridurre la precarietà nel mondo del lavoro, se dare tutele a lavoratori e lavoratrici in caso di licenziamento illegittimo, se aumentare la sicurezza sul lavoro in particolare nella catena degli appalti, se dare diritti agli italiani ancora senza cittadinanza ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum, la campagna si chiude con gli Artenovecento

