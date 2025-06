Referendum il quesito sulla cittadinanza avvicina le posizioni di Cgil e imprese

Il referendum sulla cittadinanza italiana segna un punto di svolta storico, avvicinando le posizioni di CGIL e imprese. Ridurre da 10 a 5 anni i tempi di residenza per la richiesta di cittadinanza degli extracomunitari non è solo una questione legale, ma un’opportunità per integrare talenti nel nostro tessuto sociale ed economico. In un’Italia in cerca di crescita e inclusività , questo quesito potrebbe riscrivere le regole del gioco. Sei pronto a fare la tua scelta?

“ Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”: questo il testo del quinto quesito referendario sul quale i cittadini saranno chiamati ad esprimersi l’8 e 9 giugno, l’unico non strettamente legato al lavoro. Se le prime quattro schede (verde, arancione, grigia e rossa) si focalizzano su contratti, licenziamenti e responsabilitĂ solidale in caso di infortunio, la quinta, quella di colore giallo, propone l’abrogazione dell’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonchĂ© la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Referendum, il quesito sulla cittadinanza avvicina le posizioni di Cgil e imprese

