Referendum Fratoianni | Meloni si è data alla creatività perché non ha argomenti ottimo motivo per andare a votare

Nel caldo dibattito politico, Nicola Fratoianni accende i riflettori sulla strategia di Giorgia Meloni in vista del referendum. "Creatività senza argomenti", afferma. Un richiamo a partecipare al voto, ma con un twist intrigante: "Io ci vado, ma non prendo schede". Questa manovra solleva interrogativi sul valore della democrazia e sull'importanza di far sentire la propria voce. Un motivo in più per riflettere e, soprattutto, per andare a votare!

“Si sono dati alla creatività, non avendo argomenti. Meloni fa quello che fa La Russa, invita il popolo a non votare, ma siccome vuole essere creativa trova una formula nuova ‘io ci vado ma non prendo le schede’, cioè fa i modo che non ci sia il quorum”. Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) in un punto stampa con i giornalisti. “Questo perché non sanno spiegare perché gli italiani vogliono cambiare la loro vita – ha proseguito – Questi inviti sono ottimi motivi per andare a votare e votare cinque “si””. Fratoianni ha anche parlato del rinnovo del memorandum Italia-Israele: “Siamo di fronte a un genocidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Fratoianni: “Meloni si è data alla creatività perché non ha argomenti, ottimo motivo per andare a votare”

Leggi anche Referendum, Fratoianni “Cinque sì contro la precarietà e la paura” - Nel contesto della maratona contro l’astensionismo, Nicola Fratoianni invita a votare sì, contrastando precarietà, paura e solitudine.

