Referendum dell' 8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza la guida al voto online sul portale della Regione

È tempo di far sentire la propria voce! L'8 e 9 giugno, 330 comuni dell'Emilia-Romagna si preparano a votare sui referendum abrogativi riguardanti lavoro e cittadinanza. Un'opportunità unica per influenzare il futuro sociale e lavorativo della regione. Scopri come votare e leggi i cinque quesiti sul portale della regione: informarsi è il primo passo verso il cambiamento. Non perdere l'occasione di essere protagonista!

Sono 330 i comuni dell’Emilia-Romagna i cui elettori sono chiamati al voto l’8 e 9 giugno, per i Referendum abrogativi su cittadinanza e sul lavoro. I seggi saranno aperti domenica 8 dalle ore 7 alle 23 e lunedì 9 dalle ore 7 alle 15. Documenti, il testo dei cinque quesiti, il ‘come si vota’. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza, la guida al voto online sul portale della Regione

Leggi anche Breve guida ai referendum dell’8 e 9 giugno - Il 8 e 9 giugno, gli elettori italiani si recheranno alle urne per partecipare a cinque referendum abrogativi.

Segui queste discussioni sui social

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno: per cosa si vota (e come), il colore delle schede, cosa cambia

Segnala msn.com: Domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con l'eventuale turno di ballottaggio delle amministrative (il primo turno si svolgerà il 25 e 26 maggio), ...

In attesa del referendum dell'8 e 9 giugno, chiariamo la differenza tra elettore non votante, astensione e scheda nulla

Secondo wired.it: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato durante le celebrazioni del 2 giugno la sua strategia per i cinque quesiti abrogativi, aprendo il dibattito sulle diverse modalità di partecipa ...

Referendum dell'8 e 9 giugno: i quesiti su lavoro e cittadinanza e come si vota

today.it scrive: Urne aperte per i referendum abrogativi in concomitanza col secondo turno delle elezioni amministrative. Tutte le informazioni utili ...