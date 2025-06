Referendum dell' 8 e 9 giugno qual è la differenza tra elettore non votante astensione e scheda nulla?

Il referendum dell'8 e 9 giugno si avvicina e il dibattito è acceso! Ma quali sono le differenze tra elettore non votante, astensione e scheda nulla? Questi termini possono sembrare simili, ma ognuno rappresenta una scelta di partecipazione diversa. La presidente Giorgia Meloni invita a riflettere sull'importanza di far sentire la propria voce in un momento cruciale per il Paese. Non perdere l'occasione di capire come il tuo voto può fare la differenza!

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato durante le celebrazioni del 2 giugno la sua strategia per i cinque quesiti abrogativi, aprendo il dibattito sulle diverse modalità di partecipazione al voto. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Referendum dell'8 e 9 giugno, qual è la differenza tra elettore non votante, astensione e scheda nulla?

Leggi anche Breve guida ai referendum dell’8 e 9 giugno - Il 8 e 9 giugno, gli elettori italiani si recheranno alle urne per partecipare a cinque referendum abrogativi.

