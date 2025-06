Referendum dell' 8 e 9 giugno l' appello di Giordani | Tutti alle urne per esercitare il diritto di voto

Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, lancia un appello appassionato: «Tutti alle urne!» Il 8 e 9 giugno si svolgeranno cinque referendum che rappresentano un'opportunità unica per far sentire la propria voce. In un'epoca in cui i diritti civili sono al centro del dibattito, ogni voto conta. Non perdere l’occasione di scrivere il futuro della tua comunità! È tempo di partecipazione attiva e responsabilità.

«Il giorno dopo la Festa della Repubblica mi rivolgo a tutti i cittadini per invitarli ad esercitare il loro diritto di voto in occasione dei cinque referendum dell'8 e 9 giugno prossimo»: inizia con queste parole l'appello lanciato da Sergio Giordani, sindaco di Padova.

Leggi anche Breve guida ai referendum dell’8 e 9 giugno - Il 8 e 9 giugno, gli elettori italiani si recheranno alle urne per partecipare a cinque referendum abrogativi.

