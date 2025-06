Referendum dell' 8 e 9 giugno | i quesiti su lavoro e cittadinanza e come si vota

Il 8 e 9 giugno si svolgerà un'importante tornata di referendum abrogativi, focalizzati su temi cruciali come lavoro e cittadinanza. Questo evento non solo offre l'opportunità di esprimere la propria opinione, ma si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i diritti sociali. Con cinque quesiti da valutare, sarà fondamentale informarsi bene prima di votare. Scopri quali sono le proposte in gioco e preparati a far sentire la tua voce!

Urne aperte domenica 8 e lunedì 9 giugno per i referendum abrogativi relativi in tema di lavoro e cittadinanza. Si vota in concomitanza col secondo turno delle elezioni amministrative. I cinque quesiti, il quorum, quando e come si vota. Referendum 2025, quando si vota Per il referendum si. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Referendum dell'8 e 9 giugno: i quesiti su lavoro e cittadinanza e come si vota

Leggi anche Breve guida ai referendum dell’8 e 9 giugno - Il 8 e 9 giugno, gli elettori italiani si recheranno alle urne per partecipare a cinque referendum abrogativi.

Se ne parla anche su altri siti

Il voto dell’8 e 9 giugno, la scheda arancione: piccole imprese e lavoro

Scrive ilsecoloxix.it: Il referendum vuole eliminare il tetto di 6 mensilità per l’indennità dovuta nei licenziamenti ingiustificati Per i contrari il “sì” scoraggerebbe le assunzioni ...

Referendum dell'8 e 9 giugno: i quesiti su lavoro e cittadinanza e come si vota

Come scrive today.it: Urne aperte per i referendum abrogativi in concomitanza col secondo turno delle elezioni amministrative. Tutte le informazioni utili ...

Referendum su lavoro e cittadinanza: guida al voto dell’8 e 9 giugno

Lo riporta repubblica.it: Domenica e lunedì urne aperte: quattro i quesiti proposti dalla Cgil che hanno a tema questioni di impatto sulla vita dei lavoratori. Il quinto punta a ...