Referendum dell’8 e 9 giugno da Noemi a chef Locatelli | Andiamo a votare

Il 8 e 9 giugno, la musica si fa portavoce della democrazia! Artisti come Noemi e chef Locatelli invitano tutti a esprimere la propria voce nei referendum sul lavoro e la cittadinanza. In un'epoca in cui l'engagement sociale è fondamentale, unirsi per votare diventa un atto di responsabilità collettiva. Non perdere l'occasione di fare la differenza: il tuo voto conta più che mai!

(Adnkronos) – Il mondo della musica, della tv e del teatro lancia un invito chiaro: "Andiamo a votare ai referendum dell’8 e 9 giugno sul lavoro e la cittadinanza". Da Noemi a Gaia, da Carl Brave a Leo Gassmann, da Piero Pelù ad Andrea Cerrato: molti cantanti hanno voluto dire la loro, direttamente sui social . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum dell’8 e 9 giugno, da Noemi a chef Locatelli: “Andiamo a votare”

Leggi anche Breve guida ai referendum dell’8 e 9 giugno - Il 8 e 9 giugno, gli elettori italiani si recheranno alle urne per partecipare a cinque referendum abrogativi.

Segui queste discussioni sui social

Se loro non ci vanno o si astengono, noi dobbiamo andarci e votare.5 SÌ al #Referendumdell'8 e del 9 giugno. Leggi la discussione

La sfida dei referendum - Jacobin Italia#referendum #Referendum2025 #referendum8e9giugno Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Referendum dell'8 e 9 giugno, da Noemi a chef Locatelli: "Andiamo a votare"

Scrive msn.com: (Adnkronos) - Il mondo della musica, della tv e del teatro lancia un invito chiaro: "Andiamo a votare ai referendum dell’8 e 9 giugno sul lavoro e la cittadinanza". Da Noemi a Gaia, da Carl Brave a Le ...

I referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno: per cosa si vota (e come), il colore delle schede, cosa cambia

Segnala msn.com: Domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con l'eventuale turno di ballottaggio delle amministrative (il primo turno si svolgerà il 25 e 26 maggio), ...

Referendum 8-9 giugno, ecco possibili impatti sulle imprese: l'analisi

Lo riporta msn.com: Un’analisi per valutare quali saranno le conseguenze per le aziende italiane nell’ipotesi in cui il referendum abrogativo dell'8 e 9 giugno 2025 dovesse confermare i suoi effetti e quali possono esser ...