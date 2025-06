Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 | tutto quello che c’è da sapere

Il countdown per il referendum dell'8 e 9 giugno 2025 è ufficialmente partito! Parma si prepara a un evento cruciale, che promette di coinvolgere attivamente i cittadini. In un periodo in cui la partecipazione democratica è più importante che mai, assicurati che la tua tessera elettorale sia pronta all'uso. Un voto informato e consapevole è il primo passo verso un futuro migliore. Non lasciarti trovare impreparato!

La “macchina” elettorale del Comune di Parma è ormai nel pieno dell’attività in vista dei Referendum programmati per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Il Comune raccomanda di controllare per tempo gli spazi disponibili sulla tessera elettorale e ricorda che è possibile prenotare la stessa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Referendum dell’8 e 9 giugno 2025: tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche Breve guida ai referendum dell’8 e 9 giugno - Il 8 e 9 giugno, gli elettori italiani si recheranno alle urne per partecipare a cinque referendum abrogativi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il voto dell’8 e 9 giugno, la scheda arancione: piccole imprese e lavoro

Come scrive ilsecoloxix.it: Il referendum vuole eliminare il tetto di 6 mensilità per l’indennità dovuta nei licenziamenti ingiustificati Per i contrari il “sì” scoraggerebbe le assunzioni ...

Referendum dell'8 e 9 giugno: i quesiti su lavoro e cittadinanza e come si vota

Secondo today.it: Urne aperte per i referendum abrogativi in concomitanza col secondo turno delle elezioni amministrative. Tutte le informazioni utili ...

Referendum su lavoro e cittadinanza: guida al voto dell’8 e 9 giugno

Scrive repubblica.it: Domenica e lunedì urne aperte: quattro i quesiti proposti dalla Cgil che hanno a tema questioni di impatto sulla vita dei lavoratori. Il quinto punta a ...