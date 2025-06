Referendum crisi di nervi a sinistra Schlein | Meloni pavida confonde gli italiani Non ha letto la Costituzione

La recente polemica sul referendum ha acceso il dibattito politico, con la sinistra in subbuglio per le parole di Giorgia Meloni. La premier ha dichiarato che si recherà al seggio senza ritirare la scheda, un gesto che ha suscitato reazioni forti. Questo episodio mette in luce una crescente confusione e divisione nel panorama politico italiano, dove le scelte individuali si scontrano con le ideologie. Una riflessione su cosa significhi davvero esercitare il proprio diritto di voto.

Vergogna, dittatura alle porte, istigazione alla diserzione. Sinistre e Cgil da ieri fanno a gara nel processare le parole della premier Giorgia Meloni sul referendum. Che cosa ha detto di così grave a margine della parata del 2 giugno? Semplicemente che si recherà al seggio elettorale ma non ritirerà la scheda. Una delle opzioni previste dalla Costituzione. Apriti cielo, Meloni è pavida, confonde gli elettori: questo il filo rosso delle prime pagine della stampa ‘sedicente’ indipendente e dei talk show. Lilli Gruber si è superata nella sua conduzione di parte, domandando agli ospiti il perché di tanta viltà . 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, crisi di nervi a sinistra. Schlein: “Meloni pavida, confonde gli italiani”. Non ha letto la Costituzione

Leggi anche Landini sbarca in Brianza. I referendum e la crisi St - Landini arriva in Brianza tra manifestazioni e ascolto della comunità , promuovendo i 5 sì ai referendum del 8 e 9 giugno.

