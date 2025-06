Referendum Corrado PD contro Meloni | Ma che razza di risposta è?

Annalisa Corrado, europarlamentare del PD, non risparmia critiche alla Premier Giorgia Meloni, dopo che quest'ultima ha espresso il suo dubbio sulla partecipazione al referendum dell'8 e 9 giugno. In un clima politico sempre più acceso, la questione della partecipazione attiva dei cittadini si fa cruciale. La Meloni, con le sue ambivalenze, rappresenta un trend di disaffezione verso la politica. Che ne sarà del futuro del nostro Paese?

“Ma che razza di risposta è?”: con queste parole Annalisa Corrado, europarlamente del Partito Democratico, ha criticato la presa di posizione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ieri, in occasione della festa della Repubblica, ha dichiarato in vista dell’appuntamento alle urne dell’8 e 9 giugno che sta pensando di recarsi al seggio ma non ritirare la scheda. IL VIDEO In un video pubblicato su Instagram, Corrado ha criticato punto per punto l’affermazione di Meloni, partendo dall’affermare di non voler ritirare “la scheda”, quando le schede saranno cinque, e accusandola di aver dato una risposta incomprensibile: “va a votare ma non vota? E cosa vota, se vota?”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Referendum, Corrado (PD) contro Meloni: “Ma che razza di risposta è?”

