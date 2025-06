Referendum cittadinanza l’appello degli avvocati di Pisa | ecco chi ha aderito

L'appello degli avvocati di Pisa risuona forte in un'Italia sempre più attenta ai temi della partecipazione e dell'inclusione. In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, non si tratta solo di un voto, ma di un'opportunità per ridefinire il concetto stesso di cittadinanza. La mobilitazione dei legali locali è il segnale di un fermento sociale che mira a rendere la democrazia un valore condiviso da tutti.

Pisa, 3 giugno 2025 - “Votare è un gesto di partecipazione, un’affermazione del ruolo attivo dei cittadini, un passo verso una democrazia più giusta e inclusiva”. È con queste parole che un gruppo di avvocati pisani lancia un appello alla cittadinanza in vista del referendum dell’8 e 9 giugno sulla modifica dei requisiti per ottenere la cittadinanza italiana. Il quesito referendario propone di ridurre da dieci a cinque gli anni di residenza continuativa richiesti per presentare domanda di cittadinanza, intervenendo su un comma e un inciso della legge 911992. “Una modifica minima – spiegano i promotori – che non tocca né gli altri requisiti previsti dalla normativa né i tempi, lunghi, dell’istruttoria successiva alla domanda, che rimangono in media di tre anni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum cittadinanza, l’appello degli avvocati di Pisa: ecco chi ha aderito

