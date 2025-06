Referendum Buffolo usa bambini per fare propaganda La replica | È educazione civica

A Verona, il dibattito infuoca attorno ai referendum dell'8 e 9 giugno. L'assessore Jacopo Buffolo è nel mirino per un appello al voto che ha coinvolto i bambini. Le critiche dei leghisti sollevano interrogativi sul confine tra educazione civica e strumentalizzazione. In un'epoca in cui l'impegno civile si fa sempre più urgente, questo scontro mette in luce un tema cruciale: quale ruolo hanno le nuove generazioni nella formazione del nostro futuro politico?

Scontro politico a Verona sui referendum dell'8 e 9 giugno. Uno scontro non sui temi dei cinque quesiti referendari ma su di un appello al voto fatto dall'assessore Jacopo Buffolo. Assessore accusato dai leghisti veronesi di usare «bambini, figli di immigrati, per fare propaganda in vista del. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Referendum, «Buffolo usa bambini per fare propaganda». La replica: «È educazione civica»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum, «Buffolo usa bambini per fare propaganda». La replica: «È educazione civica»

Lo riporta veronasera.it: La Lega accusa l'assessore e la sinistra veronese di aver «messo in scena una passerella politica con bambini» per l'appuntamento dell'8 e 9 giugno. Buffolo risponde: «Chi parla di propaganda strument ...

Referendum sulla cittadinanza: riguarda anche i bambini

Riporta savethechildren.it: È bene sapere che questa scelta riguarda da vicino i bambini, le bambine e gli adolescenti, e che l’esito del referendum influirà (anche) sul loro futuro. Cosa cambia con il referendum sulla ...

Cinque Stati negli Usa si sono espressi sul diritto all'aborto con un referendum

Segnala cosmopolitan.com: Da quando la Corte Suprema USA ... del referendum è che gli operatori sanitari dello Stato possano essere incriminati se non intraprendono «azioni ragionevoli» per salvare bambini nati in ...