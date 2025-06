Referendum Auser trasporta gratuitamente ai seggi i cittadini

In un momento cruciale per il futuro del lavoro e della cittadinanza, Auser Piacenza lancia un’iniziativa che fa la differenza: trasporto gratuito ai seggi per le persone più fragili. Il servizio Filo d’Argento, attivo l’8 e 9 giugno, non solo facilita la partecipazione democratica, ma sottolinea l’importanza di unire le forze per garantire a tutti una voce. Un gesto semplice, ma fondamentale, nel percorso verso una società più inclusiva!

In occasione del referendum su lavoro e cittadinanza, Auser Piacenza conferma il suo impegno al fianco delle persone più fragili della comunità. Attraverso il servizio di trasporto sociale Filo d’Argento, nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno, l’associazione sarà a disposizione per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Referendum, Auser trasporta gratuitamente ai seggi i cittadini

