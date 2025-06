Referendum 8-9 giugno La Russa | Meloni? Frase interpretata come propaganda da sinistra estrema

Il referendum dell'8 e 9 giugno si fa sempre più caldo, e le polemiche politiche si intensificano. Ignazio La Russa, presidente del Senato, risponde alle critiche che hanno colpito Giorgia Meloni, definendo alcune interpretazioni come frutto della "sinistra estrema". In un clima di crescente tensione politica, questa dinamica evidenzia quanto il voto possa diventare terreno di scontro ideologico. Rimanete sintonizzati: il futuro del nostro Paese è in gioco!

“Una volta espressa è diventata una frase comiziale che è stata addirittura interpretata come motivo di propaganda della sinistra, forse solo dalla più estrema sinistra, vi farò sapere”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa commenta così, fuori da Montecitorio, le polemiche nate dalla frase di Giorgia Meloni sulla sua scelta di andare a votare ai referendum dell’8 e 9 giugno ma senza ritirare la scheda. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8-9 giugno, La Russa: “Meloni? Frase interpretata come propaganda da sinistra estrema”

Leggi anche Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

