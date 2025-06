Referendum 8-9 giugno giudice lavoro | Rai discrimina con obbligo ferie o aspettativa

Un'importante sentenza del giudice del lavoro ha sollevato un campanello d’allerta sulla discriminazione nelle politiche aziendali della Rai. Obbligare i dipendenti a prendere ferie o aspettativa durante il referendum dell'8 e 9 giugno solleva interrogativi su diritti e libertà individuali. Questo caso si inserisce in un contesto più ampio, dove le aziende sono chiamate a ripensare le loro norme per garantire un ambiente di lavoro equo e rispettoso. La questione è non solo legale, ma anche et

È discriminatorio obbligare alle ferie o a un periodo di aspettativa i dipendenti e i collaboratori della Rai a “fruire di ferie (ovvero di recuperi)” o in alternativa a “chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita con decorrenza immediata e fino al giorno della chiusura dei seggi, comprese le operazioni per l’eventuale ballottaggio relativo alle elezioni comunali”, nel caso in cui abbiano accettato candidature elettorali, che partecipazione attiva in comitati politici e referendari. Lo ha stabilito il giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, che in merito alla comunicazione a firma dell’amministratore delegato della società dott. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8-9 giugno, giudice lavoro: “Rai discrimina con obbligo ferie o aspettativa”

Leggi anche Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

