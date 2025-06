Referendum 8-9 giugno apertura straordinaria degli uffici per il rilascio tessere elettorali

L'8 e il 9 giugno, Bari si prepara a un voto cruciale che potrebbe cambiare il panorama lavorativo e i diritti civili del paese. Con cinque quesiti referendari - quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza - l'affluenza sarĂ fondamentale. Per garantire a tutti di esprimere la propria voce, gli uffici comunali resteranno aperti in via straordinaria per il rilascio delle tessere elettorali. Non perdere l'occasione di far sentire il tuo parere!

L'8 e il 9 giugno si vota per 5 quesiti referendari (4 sul mondo del lavoro e uno sull'acquisizione della cittadinanza). A Bari è prevista l'apertura straordinaria degli uffici della Ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici per il rilascio del duplicato o per il rinnovo della.

