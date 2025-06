Referendum 8-9 giugno Acquaroli | Non ritirerò la scheda

In un momento in cui il voto è al centro del dibattito pubblico, il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, esprime una posizione forte: "Andrò a votare ma non ritirerò la scheda". Questa scelta, un gesto di protesta e consapevolezza civica, riflette un trend crescente di disillusione nei confronti del sistema politico. Un invito a riflettere sulle proprie convinzioni e sul vero significato del diritto di voto. Che ne pensate?

“ Andrò a votare ma non ritirerò la scheda. Di fatto quel tipo di scelta è un voto. Credo che sia un diritto legittimo”. Lo ha detto sui referendum dell’8 e 9 giugno il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli (FdI), a Pesaro in attesa del sottosegretario al Ministero degli Interni, Emanuele Prisco, e del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, per la firma del Protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Ministero dell’area per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, sede del Comando provinciale di Pesaro e Urbino, a Case Bruciate. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8-9 giugno, Acquaroli: “Non ritirerò la scheda”

Leggi anche Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

