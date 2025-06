Referendum 330 Comuni in Regione chiamati al voto Tutto quello che bisogna sapere per andare a votare

Il 8 e 9 giugno, 330 comuni dell’Emilia-Romagna si preparano a scrivere il futuro con i referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro. Un’occasione cruciale per far sentire la propria voce in un contesto di crescente attenzione ai diritti civili e alle condizioni lavorative. Ricorda: seggi aperti dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì. Essere informati è il primo passo per un voto consapevole!

Sono 330 i comuni dell’Emilia-Romagna i cui elettori sono chiamati al voto l’8 e 9 giugno per i referendum abrogativi su cittadinanza e sul lavoro. I seggi saranno aperti domenica 8, dalle 7 alle 23, e lunedì 9 dalle 7 alle 15. Documenti, il testo dei cinque quesiti, il ‘come si vota’, i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Referendum, 330 Comuni in Regione chiamati al voto. Tutto quello che bisogna sapere per andare a votare

Leggi anche Elezioni amministrative: al voto tre Comuni bergamaschi. A giugno i referendum - Tutte le info - A giugno, tre comuni bergamaschi, Calcinate, Canonica d’Adda e Castione della Presolana, voteranno per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali.

Segui queste discussioni sui social

Solo il 2 per cento dei fuorisede voterà ai referendum lontano da casa [@politica]( [ Circa 70 mila hanno fatto richiesta, secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Interno a Pagella Politica Leggi la discussione

**[Referendum dell’8 e 9 giugno 2025, l’Agcom: “Le emittenti dedichino adeguato spazio alla consultazione”]( L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha invitato oggi tutte le emittenti a “dedicare un adeguato spazio informat… Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum 8-9 giugno: i quesiti e come si vota

Segnala corriereromagna.it: Sono 330 i comuni dell’Emilia-Romagna i cui elettori sono chiamati al voto l’8 e 9 giugno, per i Referendum abrogativi su cittadinanza e sul lavoro.

Referendum 8-9 giugno: lavoro e cittadinanza, quando e per cosa si vota, i colori delle schede

msn.com scrive: A inizio giugno gli italiani sono chiamati a votare sì o no a quattro quesiti referendari abrogativi su precariato e sicurezza del lavoro e a uno sulle condizioni per diventare cittadini italiani. Si ...

Referendum trivelle, affluenza regione per regione

Riporta ilmattino.it: Regione leader nella messa a punto del referendum è la BASILICATA, che al 90% degli 8 mila comuni scrutinati ha raggiunto il 50,4% di votanti. Tra le altre regioni che hanno promosso seguono il ...