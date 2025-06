Reddito di libertà al via la presentazione delle domande | Così sosteniamo le donne vittime di violenza

Il "Reddito di Libertà" è finalmente realtà! Questo innovativo sostegno da 10.000 euro offre un'importante opportunità alle donne vittime di violenza, permettendo loro di ricominciare a vivere in autonomia. In un periodo in cui la lotta contro la violenza di genere è più che mai attuale, questo contributo rappresenta un faro di speranza. Unisciti a noi per dare voce a chi ha bisogno di aiuto e supporto!

Al via la presentazione delle domande per richiedere un contributo di 10 mila euro per supportare le donne che stanno cercando di uscire da situazioni di violenza. L'assessorato regionale della Famiglia e politiche sociali ha pubblicato l'avviso, rivolto ai Comuni, relativo al cosiddetto "Reddito.

Leggi anche Da oggi le domande per il reddito di libertà, fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è disponibile online il servizio per richiedere il reddito di libertà, un contributo fino a 500 euro per le donne vittime di violenza.

