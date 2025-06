Rebus a centrocampo e conferme in attacco | nasce il Milan di Allegri

Il Milan di Allegri sta prendendo forma, ma le incertezze in mezzo al campo sollevano interrogativi. Con un attacco promettente composto da Leao, Pulisic e Gimenez, il mister punta a sfruttare al massimo il potenziale offensivo. In un contesto di Serie A sempre più competitivo, sarà affascinante vedere come il tecnico riuscirà a colmare le lacune. Rimanete sintonizzati per scoprire se questo sarà l'anno del riscatto rossonero!

Tantissimi dubbi, poche certezze. Max allegri si ritrova ad allenare un Milan pieno di buchi ma sicuramente vorrà partire dall'attacco a tre con Leao, Pulisic e Gimenez.

