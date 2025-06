Re Lear è morto a Mosca orizzonte yiddish

La morte di Re Lear a Mosca segna non solo la fine di un'era, ma anche una riflessione profonda sulla fragilità delle relazioni umane e il potere. In un contesto globale sempre più instabile, la tragedia shakespeareana risuona con forza: un monito su come l'orgoglio e la miscommunication possano distruggere ciò che di più caro abbiamo. E mentre il sipario cala, ci chiediamo: quanto sappiamo davvero del cuore dei nostri cari?

"E rideremo delle farfalle dorate". Così Re Lear, a due passi dal baratro. Cordelia è morta. La sua Cordelia. E lui si ritrova ancora una volta solo, per pochi attimi, in un mondo malfermo. Che non ha saputo leggere. Tragedia complessa il Lear. Cinque atti di trame incrociate alla Corte di Britannia, una polveriera da quando l'anziana guida ha deciso di abdicare e dividere il suo regno fra le tre figlie Goneril, Regan e Cordelia. Solo che per farlo ha pensato di proporre un gioco un po' scemotto: ognuna riceverà dei territori in base all'amore che dimostrerà nei confronti del padre. Cordelia si rifiuta e viene messa al bando.

