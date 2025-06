Re Carlo furioso la tradizione di famiglia rischia di scomparire

La tradizione della battuta di caccia del Boxing Day a Sandringham, simbolo di un'inverno inglese che affonda le radici in secoli di storia, è a rischio. Quest'anno, Re Carlo sembra deciso a difendere un patrimonio culturale che definisce l'identità della Royal Family. La sua furia non è solo per il protocollo, ma per la perdita di un momento di legame tra passato e presente. Riuscirà a salvare questa tradizione?

È una tradizione che profuma di inverno inglese, stivali di gomma e giacche di tweed, e che da decenni scandisce le festività reali come poche altre. Eppure quest’anno potrebbe saltare tutto: la storica battuta di caccia del Boxing Day a Sandringham è a rischio, e Re Carlo – secondo fonti vicine alla Royal Family – sarebbe furioso. Non è solo questione di fagiani. È questione di rituali, di memoria, di potere. E anche un po’ di prestigio. A Sandringham soffia un vento di crisi: niente fagiani, niente caccia?. Ogni anno, il 26 dicembre, i Windsor si riuniscono a Sandringham, nella tenuta reale nel Norfolk, per il classico shooting di fine anno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo furioso, la tradizione di famiglia rischia di scomparire

