Rbr esplode la passione | quasi 2 mila biglietti venduti in un giorno La trasferta di Cantù sui maxi schermi

A Rimini, la febbre del basket è tornata a esplodere! Quasi 2.000 biglietti venduti in un solo giorno per seguire la trasferta di Cantù sui maxi schermi. Dopo una stagione entusiasmante, la Rivierabanca si prepara a conquistare l'Olimpo dei canestri nella finale playoff. Un segnale potente di come lo sport unisca e faccia sognare intere comunità. Martedì mattina alle 10, il cuore di Rimini batte per il basket! Non perdere l

A Rimini è febbre da basket. Una passione che è tornata a esplodere, dopo l’entusiasmante annata di Rivierabanca, una stagione vissuta per larghi tratti in vetta alla classifica di serie A2 e culminata ora con un posto nella finale playoff che vale l’Olimpo dei canestri. Martedì mattina (alle 10). 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rbr, esplode la passione: quasi 2 mila biglietti venduti in un giorno. "La trasferta di Cantù sui maxi schermi"

Approfondimenti da altre fonti

Rbr, esplode la passione: quasi 2 mila biglietti venduti in un giorno. "La trasferta di Cantù sui maxi schermi"

Si legge su riminitoday.it: Rimini sogna il ritorno nella serie A1 di basket, botteghini presi d'assalto per la finale con Cantù. L'assessore Lari: "E' qualcosa di straordinario, al lavoro per mettere i maxi schermi per seguire ...

Rbr Sporteam Academy: Formazione e Management Sportivo con RivieraBanca

msn.com scrive: È il quinto anno di ‘Rbr Sporteam Academy’ e il patrocinio ... il grande interesse per i giovani e la passione per lo sport, condivisa attivamente anche da molti dei nostri collaboratori.