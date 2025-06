Raw 02 06 2025 Debutto memorabile

Benvenuti al grande ritorno di CM Punk a Monday Night Raw, un evento che ha scosso il BOK Center di Tulsa! Con l'estate che infuoca gli animi, Punk promette nuove emozioni e una possibile conquista della valigetta di Money In The Bank. Un'anticipazione che si inserisce perfettamente nel trend dell'estate 2025, dove le rivalità si intensificano e le sorprese non mancano. Pronti a vivere un'esperienza indimenticabile? La stagione è appena iniziata!

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal BOK Center di Tulsa, Oklahoma. Lo show inizia con CM Punk che raggiunge il ring. Dice che è estate ma può sentire un po’ di tuono in lontananza. Dice di essere stato due volte possessore di una valigetta di Money In The Bank e non vede l’ora di farlo una terza volta. Dice che c’è una lunga lista di sfidanti in cerca di titoli, e uno di quelli con una lunga lista di sfidanti è Jey Uso. Dice che se potrebbe vincere Money In The Bank e incassarlo su di lui, sono tutti da considerare solo affari prima di mettere in guardia anche John Cena e dire che è ora che diventi il campione ancora una volta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Raw 02.06.2025 Debutto memorabile

Segui queste discussioni sui social

“Non vedo l’ora di andare a caccia di tappe” #andare #caccia #debutto #giro #hirschi #Italia #italy #notizie #vedo Leggi la discussione

“Non vedo l’ora di andare a caccia di tappe” #andare #caccia #debutto #giro #hirschi #Italia #italy #notizie #vedo Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

RAW Report 06-02-2023 – WWE

Lo riporta theshieldofwrestling.com: Qui potete ascoltare l’ultima puntata di Game Of RAW, il nostro podcast dedicato allo show rosso della WWE. L’odierna puntata dello show rosso si apre con l’ingresso di Edge e sua moglie Beth Phoenix.

Raw 06.02.2023 The last “dance”?

Da zonawrestling.net: Mia Yim vs. Piper Niven vs. Carmella (3 / 5) Il Fatal 4 Way Match per decretare l’ultimo posto in palio per l’Elimination Chamber Match dove verrà decretata la nuova #1 Contender per il Raw Women’s ...