Ravennantica apre le iscrizioni per i centri ricreativi estivi

RavennAntica riaccende l'estate con i Cre, i Centri RiCreativi Estivi! Dal 16 giugno al 12 settembre, i bambini potranno esplorare la cultura attraverso attività ludiche nei musei Classis e MAR. Un'opportunità imperdibile per coniugare divertimento e apprendimento in un contesto che valorizza il patrimonio artistico della nostra città. E non dimentichiamo: investire nella creatività dei più piccoli è il primo passo verso un futuro brillante!

Tornano i Cre – Centri RiCreativi Estivi di RavennAntica: tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, dal 16 giugno al 12 settembre, il Classis Ravenna - Museo della città e del territorio e il MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna propongono attività estive ludiche, divertenti ed educative.

RavennAntica, aperte le iscrizioni per i centri “Estate al Museo” 2023

Segnala ravennanotizie.it: Da oggi, lunedì 24 aprile, sono aperte le iscrizioni ai Cre di RavennAntica, Estate al Museo 2023. Tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, dal 12 giugno all’8 settembre, il Museo Tamo ...