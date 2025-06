Rassegna maggiolina - Spettacolo Io chiedo di parlare! Analogie su Giacomo Matteotti oggi e allora

Un evento imperdibile per riflettere su un'icona della lotta per la libertà! La "Rassegna Maggiolina" di TeatroxTutti chiude in grande stile con "Io chiedo di parlare!", un dibattito che rievoca l'eredità di Giacomo Matteotti. In un'epoca di incertezze politiche, riscoprire il coraggio di chi ha sfidato il potere è fondamentale. Non mancate a questo appuntamento il 10 giugno 2025: la storia può insegn