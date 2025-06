Rapinano un centro logistico per coprire la fuga incendiano camion e lasciano chiodi sull’asfalto | 4 feriti

All'alba, il silenzio di Lacchiarella è stato spezzato da un audace colpo al centro logistico, con sei rapinatori che hanno incendiato camion e disseminato chiodi per ostacolare le forze dell’ordine. Con quattro feriti, questo episodio inquietante mette in luce un trend preoccupante: l'aumento della criminalità organizzata che sfrutta la logistica. La sicurezza nelle nostre città è sempre più vulnerabile. Qual è il futuro della nostra protezione?

All'alba si è verificata una rapina al centro logistico di Lacchiarella, comune della provincia di Milano. Una banda - almeno sei persone - ha assaltato il deposito. Per scappare a dato fuoco a camion e disseminato la strada di chiodi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

