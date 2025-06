Rapina in un deposito di merci sei veicoli a fuoco per bloccare la strada | notte di terrore nel Milanese

Notte di terrore a Lacchiarella, Milano: una rapina audace ha visto i banditi utilizzare sei veicoli in fiamme per ostacolare la fuga. Un attacco che mette in luce l’aumento delle azioni criminali nei centri logistici, sempre più bersagliati. L’uso di chiodi e incendi mostra un livello di pianificazione inquietante. In un contesto di crescente insicurezza, questa vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza delle nostre città . Quanto è sicura la nostra vita quotidiana?

Per garantirsi la fuga i rapinatori che la scorsa notte hanno preso d'assalto un deposito merci a Lacchiarella ( Milano ) portando via due tir non hanno esitato a incendiare sei mezzi intorno all' area di logistica e a cospargere le vie di chiodi. I vigili del fuoco infatti hanno dovuto spegnere le fiamme appiccate a due tir, due furgoni e due auto tra via Cascina Nuova e via Stazione di Villamaggiore.

