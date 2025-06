Rapina in tabaccheria | Mi ha puntato la pistola gli ho dato tutto La fuga in bici elettrica

Rimini, 3 giugno 2025 – Una rapina audace, quella avvenuta nella tabaccheria “Alexander”: un giovane armato ha minacciato il titolare, costringendolo a consegnare l’incasso. Ma la fuga? In sella a una bici elettrica! Un gesto che ci fa riflettere sulla criminalità in evoluzione, sempre più veloce e tecnologica. La paura è palpabile, ma l’astuzia del rapinatore solleva interrogativi: quanto è distante il confine tra realtà e finzione

Rimini, 3 giugno 2025 – Paura nel pomeriggio di ieri a Rimini: un giovane con il volto coperto da un cappellino e dal cappuccio della felpa, ha fatto irruzione nella tabaccheria “Alexander” di viale Regina Elena, pochi minuti prima delle 16. Il rapinatore, armato di pistola – forse un’arma giocattolo – ha minacciato il titolare, Valter Sapucci, costringendolo a riempire uno zaino con i contanti della cassa, per un bottino stimato attorno ai 1.500 euro. Dopo il colpo, il malvivente è fuggito a bordo di una bicicletta elettrica facendo perdere le proprie tracce in via Foscolo. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina in tabaccheria: “Mi ha puntato la pistola, gli ho dato tutto”. La fuga in bici elettrica

Leggi anche Irruzione e rapina con coltello in via Emilia, tragedia sfiorata nel bar-tabaccheria /VIDEO - Una drammatica rapina si è verificata questa mattina presso il bar-tabaccheria di via Emilia Est, vicino alla Fossalta.

Segui queste discussioni sui social

#Rapina alle #Poste da 108mila euro: 2 arrestinews/2025/04/rapina-alle-poste-da-108mila-euro-2-arresti/ Leggi la discussione

#Carabiniere libero dal #servizio sventa #rapina in negozionews/2025/03/carabiniere-libero-servizio-sventa-rapina-negozio-ardea/ Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Rimini, rapina in tabaccheria: bandito fugge in bici inseguito dal titolare

Lo riporta chiamamicitta.it: Un pomeriggio di ordinaria follia, quello che è andato in scena ieri, lunedì 1’ giugno, in una tabaccheria in viale Regina Elena, a Rimini. Il titolare è stato minacciato da un malvivente, che gli ha ...

Rimini, rapina a mano armata in tabaccheria

Da corriereromagna.it: Momenti di paura a Rimini ieri pomeriggio per una rapina a mano armata in tabaccheria. Nel mirino “Alexander” in via Regina Elena 43. Dai primi ...

Armato di pistola rapina una tabaccheria e scappa in bici inseguito dal titolare

Riporta altarimini.it: Armato di pistola ha rapinato la tabaccheria Alexander in viale Regina Elena a Rimini. E' successo lunedì pomeriggio intorno alle 16. Secondo quanto raccontato dai titolari il malvivente ha prima parc ...