Rapina al centro logistico di Lachiarella | camion incendiati e chiodi per coprirsi la fuga

Una rapina da film ha scosso Lacchiarella, con un commando che ha incendiato camion e sparso chiodi per sfuggire. Questo episodio, che evidenzia la crescente audacia della criminalità organizzata, si inserisce in un contesto preoccupante di attacchi mirati a centri logistici. In un'epoca in cui le consegne sono vitali per l'economia, è fondamentale riflettere su come garantire la sicurezza in un settore sempre più strategico. La curiosità è alta: cosa ci aspetta

Milano, 3 giugno 2025 – Una rapina sorprendente per la modalità è andata in scena nelle primissime ore di oggi (martedì 3 giugno 2025) a Lacchiarella, comune della provincia di Milano. Un gruppo di almeno sei persone ha messo a segno un audace colpo presso un deposito di camion, azione che si è svolta intorno alle 3.20 del mattino in via Cascina Nuova.  L’assalto.  Gli assaltatori hanno fatto irruzione in un centro logistico in cui operano diverse aziende, riuscendo a sottrarre due autocarri carichi di merce il cui valore e tipologia sono attualmente sotto indagine. Il piano dei malfattori prevedeva azioni drastiche per assicurarsi la fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina al centro logistico di Lachiarella: camion incendiati e chiodi per coprirsi la fuga

