Rapina al centro logistico di Lacchiarella | spari camion in fiamme e chiodi per la fuga

Un'alba di terrore a Lacchiarella, dove una rapina audace ha messo in luce un fenomeno sempre più inquietante: l'escalation della criminalità organizzata. Sei malviventi hanno orchestrato un assalto con colpi di pistola, incendi e ostacoli stradali. Questo episodio non è solo un atto delittuoso, ma un segnale di allerta per le autorità e la società. Come reagirà il nostro Paese di fronte a un simile assalto alla sicurezza?

Rapina all’alba di oggi in un centro logistico di Lacchiarella, nel Milanese. Il gruppo di almeno sei malviventi ha assaltato un deposito di camion, appiccato un incendio e sbarrato la strada con mezzi e chiodi sull’asfalto. Tutto è accaduto intorno alle 3.20: stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, i rapinatori si sarebberp introdotti nel centro logistico multiaziendale riuscendo a impossessarsi di almeno due autocarri contenenti merce su cui sono in corso gli accertamenti. Quattro le persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che si sono scontrati con il gruppo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Rapina al centro logistico di Lacchiarella: spari, camion in fiamme e chiodi per la fuga

