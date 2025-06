Rapina a Lacchiarella | guardie giurate sventano assalto con conflitto a fuoco

A Lacchiarella, la sicurezza torna protagonista: un gruppo di guardie giurate ha affrontato coraggiosamente una banda di quindici rapinatori in un conflitto a fuoco. Questo episodio drammatico non è solo un fatto di cronaca, ma riflette un trend crescente nella lotta contro il crimine organizzato. In un'epoca in cui la sicurezza è una priorità , il coraggio e la prontezza delle forze di vigilanza si rivelano essenziali. Un invito a riflettere sull'importanza della protezione

Sono state le guardie giurate del deposito merci, con un conflitto a fuoco, a mettere in fuga la banda di rapinatori che la scorsa notte ha preso d'assalto un deposito merci a Lacchiarella (Milano). I banditi, una quindicina, hanno a loro volta risposto al fuoco ma nessuno è rimasto ferito. I due tir rubati sono stati abbandonati. I mezzi incendiati durante l'azione sono stati in tutto tredici. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri di Abbiategrasso (Milano) che conducono le indagini coadiuvati dal Nucleo investigativo di Milano, poco dopo le 3 i banditi, divisi in squadre, e dopo aver seminato punte a stella perforanti sulle strade, hanno cercato di introdursi nel deposito merci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapina a Lacchiarella: guardie giurate sventano assalto con conflitto a fuoco

Leggi anche Rapina al centro logistico di Lacchiarella, camion incendiati e chiodi per coprirsi la fuga: quattro feriti - Un audace colpo ha scosso Lacchiarella, Milano: una rapina notturna ha visto protagonisti sei malviventi che, tra incendi e chiodi per ostacolare la fuga, hanno messo a segno un'azione sorprendente.

Segui queste discussioni sui social

#Rapina alle #Poste da 108mila euro: 2 arrestinews/2025/04/rapina-alle-poste-da-108mila-euro-2-arresti/ Leggi la discussione

"El hombre es el único animal cuyos deseos aumentan a medida que se alimenta". Henry George*,• Miniserie: * Borgen, reino, poder y gloria autoría desconocida / Pinterest• Imágenes para el Disenso Consciente (Telegram)/ #insaciabilidad / #r… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Sparatoria con i vigilantes durante la rapina al deposito

Riporta ansa.it: Sono state le guardie giurate del deposito merci, con un conflitto a fuoco, a mettere in fuga la banda di rapinatori che la scorsa notte ha preso d'assalto un deposito merci a Lacchiarella (Milano). ( ...

Assalto al polo logistico per svaligiare i tir: scontro a fuoco con le guardie giurate

Secondo rainews.it: In azione intorno alle 3 di martedì un commando di sei elementi, obiettivo un carico di "materiale elettronico". I banditi hanno incendiato un camion per coprirsi la fuga. Non ci sarebbero feriti ...

Assalto a Lacchiarella al polo logistico: le guardie giurate sparano

informazione.it scrive: Hanno sfondato il cancello del polo logistico di Lacchiarella, in provincia di Milano, poi per impedire l'accesso alle forze dell'ordine e coprire la fuga… Leggi ...