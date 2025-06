Ranking UCI 3 giugno | l’Italia perde il podio dopo il Giro che volo di Pellizzari Ciccone miglior azzurro

Il ciclismo italiano vive un momento di transizione: dopo il Giro d’Italia, l'Italia perde il podio nel ranking UCI, scivolando indietro di due posizioni. Tuttavia, segnali di ripresa si fanno strada, con Pellizzari e Ciccone che mostrano un potenziale interessante. È tempo di riflessioni: il talento c'è, ma serve una visione strategica per riportare il Bel Paese ai vertici del ciclismo mondiale. L'attesa è palpabile!

Ci sono dei segnali di ripresa per l’Italia nell’universo ciclismo, ma i risultati ottenuti al Giro d’Italia non sono stati di primissima fascia e purtroppo il Bel Paese è scivolato indietro di due posizioni nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. L’anno scorso erano state conquistate cinque tappe (tre da Jonathan Milan, una da Filippo Ganna, una da Andrea Vendrame), mentre in questa edizione si è festeggiato soltanto una volta con Christian Scaroni. In classifica generale si sono distinti Damiano Caruso (quinto) e Giulio Pellizzari (sesto), dunque meglio della quinta piazza ottenuta dodici mesi fa da Antonio Tiberi, ed è stata anche festeggiata la maglia azzurra di miglior scalatore con Lorenzo Fortunato (nel 2024 si celebrò la ciclamino di Milan). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ranking UCI (3 giugno): l’Italia perde il podio dopo il Giro, che volo di Pellizzari, Ciccone miglior azzurro

Se ne parla anche su altri siti

Ciclismo, Ranking UCI (3 giugno): Alaphilippe in testa dopo il Giro, nessun italiano in top ten! Viviani 15°, Nibali 23°

oasport.it scrive: Belgio, Olanda e davanti alla Spagna. Di seguito tutti i ranking UCI aggiornati a lunedì 3 giugno. [embedit snippet=”adsense-articolo”] ...

Ciclismo, Ranking UCI (21 giugno): l’Italia retrocede nella classifica per Nazioni, Colbrelli miglior azzurro. Pogacar in testa

Da oasport.it: Di seguito i ranking UCI di ciclismo aggiornati a martedì 21 giugno, prossima revisione tra sette giorni esatti: nel weekend andranno in scena i vari Campionati Nazionali. Argomenti correlati ...

Ranking UCI: Italia sempre sesta

Come scrive sport.virgilio.it: Non ci sono molti cambiamenti nel ranking UCI di questa settimana. Il primo al mondo è sempre Tadej Pogacar che guarda tutti dall’alto in basso: il vincitore degli ultimi due Tour de France, è primo ...