Ranaldi all’Antico Spedale via ai saggi per salvare le decorazioni

Risalire nel tempo per salvare l'arte: la soprintendente Antonella Ranaldi ha visitato il cantiere dell'Antico Spedale di Sant'Antonio, un gioiello da tutelare per le future generazioni. Il restauro delle decorazioni è fondamentale non solo per preservare la storia locale, ma anche per promuovere il turismo culturale in crescita in tutta Italia. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il nostro patrimonio!

di Lisa Ciardi Visita della soprintendente per la tutela dei beni archeologici, del paesaggio e delle belle arti delle di Firenze, Prato e Pistoia, Antonella Ranaldi, al cantiere dell’ Antico Spedale di Sant’Antonio. Nei giorni scorsi, insieme alle funzionarie ministeriali di zona, al sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso, alla direttrice dei lavori Francesca Brancaccio e al Rup Leandro Becagli, Antonella Ranaldi ha fatto tappa nei locali della struttura dove sono in corso i lavori di riqualificazione e restauro coordinati anche dalla Sovrintendenza, soprattutto per quanto concerne le facciate e le superfici decorate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ranaldi all’Antico Spedale, via ai saggi per salvare le decorazioni

