Rami Malek e Laurence Fishburne | il film d’azione con punteggio del 88% arriva in digitale

Rami Malek e Laurence Fishburne brillano nel nuovo film d’azione, che conquista un impressionante punteggio dell’88! In un panorama cinematografico del 2025 in fermento, pieno di sequel e nuove storie avvincenti, questo titolo si distingue per intensità e originalità. Non perdere l'occasione di scoprire perché il pubblico è rimasto incantato. La passione per l'azione è più viva che mai: sei pronto a vivere l'avventura?

Il panorama cinematografico del 2025 si distingue per una significativa produzione di film d’azione, con numerosi titoli che hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica. Tra sequel attesi e nuove interpretazioni, questa annata ha confermato il forte interesse verso questo genere, grazie anche a importanti produzioni provenienti dall’universo Marvel e al rilancio di franchise storici. In questo contesto, alcune pellicole sono riuscite a ottenere risultati notevoli sia in sala che nel mercato digitale, contribuendo a delineare le tendenze principali dell’anno. le produzioni più rilevanti del cinema d’azione nel 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rami Malek e Laurence Fishburne: il film d’azione con punteggio del 88% arriva in digitale

Le notizie più recenti da fonti esterne

Con Operazione vendetta è nata la super spia 2.0, ce la raccontano Rami Malek e Laurence Fishburne

wired.it scrive: Nei panni del protagonista troviamo Rami Malek, l’hacker di Mr Robot ... interpretato dal Laurence Fishburne di Matrix. Insieme, formano un'accattivante e “strana” coppia.

Rami Malek: tra vendetta, storia e tragedia greca

Lo riporta msn.com: Rami Malek è al cinema come protagonista ... decide di intraprendere la propria opera di vendetta. Nel cast anche Laurence Fishburne nel ruolo di Robert “Hendo” Henderson, mentore di Heller ...

Rami Malek on How ‘The Amateur’ Breaks the Spy Thriller Mold

Secondo variety.com: Rami Malek believes his character in “The ... and it’s exciting to watch.” Laurence Fishburne, Caitríona Balfe, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany and Julianne Nicholson also star in the ...