Ralph Lauren | la leggenda americana che ha vestito i sogni

Ralph Lauren non è solo un brand; è il simbolo di un'America romantica e ideale, dove ogni abito racconta una storia di libertà e stile. In un mondo che cerca autenticità e valori, Lauren ha saputo vestire i sogni di generazioni, creando un'eredità che va oltre la moda. Scopri come il suo tocco sartoriale continua a influenzare le tendenze contemporanee, dal casual chic al lifestyle di lusso.

Life&People.it C’è una certa idea d’America che non esiste nei documenti ufficiali né nelle cronache politiche, ma vive nei sogni — e negli abiti — di milioni di persone. È l’America del prato perfetto, del foulard annodato, della libertà come valore sartoriale. Ed è anche l’America che Ralph Lauren ha trasformato in marchio, in visione, in lifestyle. La storia di Ralph Lauren non è solo quella di uno stilista: è l’epopea di un uomo che ha preso l’American Dream, lo ha cucito, fotografato e venduto al mondo intero. Un ragazzo del Bronx che ha reinventato la nobiltà, con il solo potere della moda. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Leggi anche I 10 orologi Ralph Lauren più belli ed eleganti - Scopri i 10 orologi Ralph Lauren che incarnano l'essenza di eleganza e raffinatezza. Dal 1967, il brand ha conquistato il mondo della moda non solo con l'abbigliamento, ma anche con accessori che raccontano storie di classe e stile senza tempo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ralph Lauren è l'America: conserva e perfeziona il sogno americano ancora una volta con la sfilata a New York

Riporta vogue.it: L'ha confermato anche con il suo ultimo show, a New York Ha compiuto 85 anni il 14 ottobre scorso Ralph Lauren, nato Lifshitz nel Bronx da genitori bielorussi, arrivati in America da un paesino di ...

Ralph Lauren e il sogno della moda americana

Lo riporta rivistastudio.com: Robert Redford che ne Il Grande Gatsby spiega a Nick «Sono cresciuto in America, ma ho studiato a Oxford. Questa è una tradizione di famiglia», indossa un completo Ralph Lauren ... che il suo marchio ...

Ralph Lauren. Swinging America

Scrive style.corriere.it: Si arriva da Ralph Lauren ed è tutta un'altra America. Che fin dall'inizio della sua carriera il più noto stilista americano si sia assunto il compito di traportare (o meglio trasferire) un pezzo di ...