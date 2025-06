Raiola frena | Donnarumma al Napoli? Solo fantasie

Raiola spegne le voci: Donnarumma al Napoli è solo un sogno lontano. In un mercato calcistico sempre più frenetico, dove ogni mossa ha il potere di scuotere le tifoserie, l'agente del portiere ribadisce la sua posizione. Questo chiarimento non solo tranquillizza i fan partenopei, ma riaccende il dibattito su quale sarà il futuro del numero 1 azzurro. Riuscirà il Napoli a trovare un altro grande talento tra i pali?

"> Nei giorni scorsi il nome di Gianluigi Donnarumma era stato accostato al Napoli, ma la smentita è arrivata in modo chiaro e diretto dal suo agente. Ai microfoni di Radio Crc, Vincenzo Raiola ha definito le voci che volevano il portiere azzurro in orbita partenopea come «solo fantasie». Donnarumma, reduce dalla vittoria della Champions League con il PSG, non ha intenzione di cambiare aria: «Il suo sogno era la Champions, sono contento per lui: è stato emozionante, bellissimo», ha detto Raiola. Il procuratore ha anche confermato che sono in corso i dialoghi con il club parigino per prolungare il contratto: «Stiamo trattando il rinnovo con il PSG, manca ancora qualcosa ma siamo nel club Campione d’Europa». 🔗 Leggi su Napolipiu.com