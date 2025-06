Raiola | Donnarumma sta bene al PSG! Lavoriamo al rinnovo

La situazione di Gianluigi Donnarumma al PSG si fa sempre più intrigante! Enzo Raiola ha rassicurato i tifosi: il portiere sta bene e il rinnovo è in discussione. Ma il futuro è incerto, con l’Inter che stuzzica l'idea di un ingaggio a zero nel 2026. In un mercato in continua evoluzione, la scelta del portiere potrebbe influenzare le strategie delle big italiane. Resterà a Parigi o tornerà in Serie A? La risposta potrebbe sorprendere!

Enzo Raiola ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, sul quale è forte l’interesse dell’Inter per un eventuale ingaggio a 0 nel 2026. L’agente si è così espresso sul futuro dell’italiano. IL RAGIONAMENTO – Enzo Raiola si è pronunciato a Radio CrC in merito alla situazione di mercato di Gianluigi Donnarumma, numero uno del PSG sul quale c’è anche l’Inter. Il procuratore sportivo ha colto l’occasione per ribadire che il portierone azzurro non intende separarsi dal PSG, tanto che le trattative per il rinnovo sono pienamente in corso di svolgimento al fine di individuare una soluzione accettabile per tutti: « Stiamo lavorando per il nuovo contratto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Raiola: «Donnarumma sta bene al PSG! Lavoriamo al rinnovo»

Leggi anche Donnarumma, Raiola: «Non ho mai parlato con Manna di un trasferimento al Napoli, è pura fantasia» - Il futuro di Gianluigi Donnarumma è avvolto nel mistero e le voci su un suo possibile trasferimento al Napoli rimangono solo fantasie.

Se ne parla anche su altri siti

Raiola: “Donnarumma tranquillo. PSG-Inter? Sfida bellissima. Futuro? Valuteremo”; Raiola: “Donnarumma-Inter nonostante il Milan? Non sarebbe un problema”; Agente Donnarumma: Inter? Voci che fanno piacere, non escludiamo nulla. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'ag. di Donnarumma: "Lavoriamo per il rinnovo col PSG, a Parigi sta bene. Napoli? Fantasie"

Segnala msn.com: "Stiamo lavorando per il nuovo contratto. A Parigi sta molto bene, siamo nel club campione d'Europa, quindi di sicuro non ci lamentiamo". Queste dichiarazioni sono di Enzo Raiola, agente di Gigio Donn ...

Donnarumma al Napoli? L'agente: "Fantasia. Molti lo vorrebbero, ma in pochi possono permetterselo"

msn.com scrive: Enzo Raiola a Radio Crc: "Stiamo trattando il rinnovo con il Psg, Gigio sta bene a Parigi. Le critiche arrivano dall'Italia" ...

Donnarumma, il giovane vecchio eroe azzurro che ha conquistato l'Europa

Riporta informazione.it: " Speriamo che al prossimo Mondiale ci sia l'Italia, non meritiamo di restare fuori per tutti questi anni. Che questa sia la volta buona ". A dirlo è Vincenzo Raiola , procuratore… Leggi ...