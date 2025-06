Rai Quello che i libri non dicono nuovo podcast di Anna Carlucci

Scopri il lato inaspettato della letteratura con "Quello che i libri non dicono", il nuovo podcast di Anna Carlucci. In cinque episodi coinvolgenti, esplorerai storie e segreti che vanno oltre le pagine. Questo progetto si inserisce nel crescente trend dei podcast come strumenti di approfondimento culturale. Un'occasione imperdibile per chi ama la lettura e desidera conoscere gli autori da una prospettiva diversa. Non perderti questa avventura sonora!

Roma, 3 giu. (askanews) – Disponibile dal 3 giugno la serie podcast Original RaiPlay Sound di Anna Carlucci “Quello che i libri non dicono”, un viaggio in cinque tappe per esplorare il lato nascosto della scrittura e della vita degli autori. Ideato e condotto da Anna Carlucci, con la collaborazione autoriale di Maria Cristina Maselli e Fabio Zito, il podcast invita l’ascoltatore a scoprire le storie, le ispirazioni e i conflitti che alimentano la creazione letteraria. Ogni episodio di circa 30 minuti vuole ricordare che “ogni libro è una porta aperta su mondi narrativi e tematiche che parlano al presente”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

