Rai Jacques Séguéla ospite di Maria Latella a ‘Il potere delle idee’

Martedì 3 giugno, sintonizzati su Rai 5 per un incontro imperdibile con Jacques Séguéla, il guru della comunicazione politica! Maria Latella, nella terza puntata di “Il potere delle idee”, esplorerà come le sue intuizioni abbiano plasmato il panorama contemporaneo. In un’epoca in cui la comunicazione è più cruciale che mai, scoprirai come le idee di Séguéla possano ispirare nuove strategie nel mondo politico e oltre. Non perdertelo!