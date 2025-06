Ragazza ha malore in tribunale e cade a terra Salvata da due poliziotti

In un mondo in cui le notizie drammatiche si susseguono, la storia di una ragazza salvata da due poliziotti in tribunale ci ricorda l'umanità che esiste anche nei momenti più critici. Il malore improvviso ha trasformato una semplice udienza in un evento drammatico, ma la prontezza degli agenti ha fatto la differenza. Questo episodio mette in luce l'importanza della vigilanza e della solidarietà, valori sempre più necessari nella nostra società.

Un malore improvviso e la caduta a terra. Tutto è accaduto in pochi secondi. A salvare una 19enne sono stati due poliziotti. Secondo quanto ricostruito, la ragazza era in tribunale, a piazzale Clodio, in compagnia del padre quando, in una frazione di secondo, si è accasciata al suolo. La giovane. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ragazza ha malore in tribunale e cade a terra. Salvata da due poliziotti

Leggi anche Malore in tribunale a Roma, ragazza salvata da poliziotti - Un intervento eroico ha salvato la vita di una giovane a Roma, dimostrando quanto sia fondamentale la prontezza e l'addestramento delle forze dell'ordine.

