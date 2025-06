Radio Zeta Future hits live | ascolti stellari e 6 milioni TOTAL VIEWS in un solo giorno

Il RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE 2025 ha staccato biglietti e record! Con oltre 6 milioni di visualizzazioni in un solo giorno, l'evento al Centrale del Foro Italico ha acceso l'estate musicale. Quarantina di artisti sul palco, una serata sold out e un impressionante 3,1% di share. È chiaro: i tormentoni estivi sono già qui! Preparati a ballare, perché la stagione dei successi è appena cominciata!

Il RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE 2025, che si é svolto al Centrale del Foro italico, ha aperto l'estate musicale con una serata indimenticabile e sold out. Oltre 40 artisti sul palco hanno dato il via alla stagione dei tormentoni estivi. 3.1 % di share con oltre 430 mila spettatori durante la serata in Tv e radiovisione. Sono stati 3,6 milioni gli italiani che hanno seguito almeno per un minuto lo show su RTL 102.5, RADIOZETA, TV8 E SKY UNO con picchi che hanno superato mezzo milione di telespettatori.  Volano le interazioni social: Radio Zeta nel giorno del Future hits live ha creato un forte seguito con i 6 milioni di TOTAL VIEWS, 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Radio Zeta Future hits live: ascolti stellari e 6 milioni TOTAL VIEWS in un solo giorno

