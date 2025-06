Quinto posto nazionale per Flavia Matteucci con la maglia della Toscana

Flavia Matteucci, talentuosa atleta dell’Alga Atletica Arezzo, conquista un brillante quinto posto al trofeo nazionale “Pratizzoli” di Cesena. Questo prestigioso meeting per le rappresentative regionali rappresenta non solo una vetrina per i giovani talenti, ma anche un segnale del crescente interesse verso l’atletica giovanile in Italia. La sua performance è un chiaro esempio di come il duro lavoro e la passione possano portare a risultati straordinari. Chi sarà il prossimo campione?

Quinto posto per Flavia Matteucci dell’Alga Atletica Arezzo al trofeo nazionale “Pratizzoli” di Cesena. Il più importante meeting riservato alle rappresentative regionali della categoria Cadetti, giunto all’undicesima edizione, ha riunito i migliori atleti e le migliori atlete del biennio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Quinto posto nazionale per Flavia Matteucci con la maglia della Toscana

Leggi anche Eurovision 2025, trionfa l’Austria. Israele seconda, Lucio Corsi chiude con uno straordinario quinto posto - L'Eurovision 2025 si è concluso trionfando con l'Austria, grazie a JJ e alla sua performance di “Wasted Love”.

Se ne parla anche su altri siti

Quinto posto nazionale per Flavia Matteucci con la maglia della Toscana

Scrive informazione.it: Quinto posto per Flavia Matteucci dell’Alga Atletica Arezzo al trofeo nazionale “Pratizzoli” di Cesena. Il più importante meeting riservato alle rappresentative regionali della categoria Cadetti, giun ...

Quinto posto nel lungo per Anna Visibelli al Campionato di Società Assoluto

Come scrive lanazione.it: Arezzo, 25 settembre 2024 – Quinto posto nel salto in lungo per Anna Visibelli alla finale nazionale del Campionato ... 1200 siepi con 3:45.38 minuti, Flavia Matteucci ha chiuso il salto ...