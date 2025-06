questo potrebbe essere stato solo un antipasto è possibile che il programma ricominci a ottobre con una serie lunga in maniera stabile

Il 6 giugno segna la fine de La Pennicanza, ma potrebbe essere solo l'inizio di qualcosa di più grande. Fiorello e Biggio, con il loro mix di ironia e talento, potrebbero tornare a ottobre con un programma di lunga durata. In un panorama radiofonico in continua evoluzione, la loro pausa forzata sottolinea quanto sia difficile mantenere alti gli standard. Rimanete sintonizzati: il ritorno potrebbe riservarci sorprese imperdibili!

I l 6 giugno termina La Pennicanza, il programma condotto da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Lo ha annunciato lo stesso Fiorello con la consueta ironia durante la puntata del 2 giugno: « Questa è l'ultima settimana. I vertici Rai dicono che siamo troppo forti, facciamo sfigurare il resto della radio e quindi dobbiamo fermarci». Tuttavia, ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno in autunno: