“Questo è l’errore più grave che molti nonni commettono” | l’esperta rivela la frase da non dire mai ai nipoti

L'errore più comune che molti nonni commettono può sembrare innocuo, ma ha conseguenze profonde. Chiedere ai nipoti di tenere segreti, anche sulle caramelle, mina la fiducia e insegna a mentire. La nonna esperta avverte: normalizzare i segreti rende i bambini vulnerabili a comportamenti più gravi. In un'epoca in cui la comunicazione è fondamentale, riflettiamo su come costruire relazioni solide e aperte in famiglia. Un piccolo gesto, un grande impatto!

Chiedere ai bambini di non raccontare qualcosa ai genitori – anche se si tratta solo di una caramella in più – può sembrare un gesto innocuo, ma in realtà insegna a mentire e mina la fiducia familiare. A spiegarlo è una nonna esperta di supporto alla cura dei nipoti: normalizzare i segreti può infatti rendere i più piccoli più vulnerabili a comportamenti dannosi e pericolosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche “L’Isola dei Famosi”, il grave errore costa molto caro ai naufraghi - Nell'ultima puntata del daytime de L’Isola dei Famosi, un grave errore di comunicazione tra i naufraghi ha scatenato l'ira dello Spirito dell’Isola.

Segui queste discussioni sui social

YouTube per Android: la barra di navigazione non c'è più#Android #App #BarraDiNavigazione #Bug #Errore #Google #Navigazione #Notizie #Problema #TechNews #Tecnologia #YouTube it/youtube-per-android-la-barra-di-navigazione-non-ce-piu/ Leggi la discussione

Sony Xperia 1 V e l'illusione del 4K: utenti furiosi#4K #Aggiornamenti #Android #Android15 #Bug #Cameraphone #Display4K #Errore #Flagship #Notizie #Smartphone #Sony #SonyXperia #SonyXperia1V #TechNews #Tecnologia #UserExperience #Xperia1V … Leggi la discussione