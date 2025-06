Quello che so sull’amore 2012 come finisce | spiegazione finale

Il film "Quello che so sull’amore", diretto da Gabriele Muccino, ci conduce in un viaggio attraverso le complessità delle relazioni moderne. Con un cast stellare, ci mostra come l'amore possa essere tanto meraviglioso quanto complicato. La conclusione? Una riflessione profonda sull'importanza della comunicazione e della comprensione reciproca. Non perderti l'occasione di riscoprire questa storia avvincente, che si inserisce perfettamente nel trend attuale di esplorazione dei legami aff

Quello che so sull’amore è un film del 2012 diretto da Gabriele Muccino con volti noti del cinema, come Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones, Gerard Butler, Judy Greer, Jessica Biel, Dennis Quaid e Sean O’Bryan. La pellicola va in onda su La5 il 3 giugno 2025 alle ore 21.10 e il 9 giugno su Canale 5 alle ore 00.00. La trama segue la storia dell’affascinante George Dryer, il quale è un ex calciatore scozzese che ora gioca per una squadra insignificante del posto. Tra i fallimenti della sua vita ci sono anche un matrimonio finito e un rapporto disastroso con il figlio. George decide così di tornare nella cittadina dove vivono l’ex moglie e il figlio. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Quello che so sull’amore (2012) come finisce: spiegazione finale

Leggi anche Valentina Mastroianni: “La malattia di mio figlio Cesare diventata fiaba sull’amore e la fantasia” - Valentina Mastroianni presenta "Sarò i tuoi occhi", una fiaba che trasmette l’amore e la fantasia attraverso l’avventura di Cece, un bambino di sei anni scomparso per una neurofibromatosi.

Ne parlano su altre fonti

Quello che so sull'amore

Scrive comingsoon.it: Quello che so sull'amore, film diretto da Gabriele Muccino, racconta la storia di George Dryer (Gerard Butler), un ex calciatore professionista che ha dovuto ritirarsi dal mercato a causa di un ...

Quello che so sull'amore streaming

Segnala comingsoon.it: Scopri dove vedere Quello che so sull'amore in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Quello che so sull'amore in gratis con pubblicità, abbonamento ...

Quello che so sull'amore parte bene

Scrive mymovies.it: Per settimane, si è discusso dell'insuccesso americano del film di Gabriele Muccino, Quello che so sull'amore. Dai dati italiani, l'impressione è che da noi la storia sarà diversa. Uscito in 450 copie ...