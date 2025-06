Quelli che non sono Acerbi E alla Nazionale dicono | Sì grazie

L’esempio virtuoso di Orsolini: "Orgoglioso della convocazione". Locatelli a rischio per la Norvegia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quelli che... non sono Acerbi. E alla Nazionale dicono: "Sì, grazie"

Leggi anche Colonnese: «I Ronaldo dell’Inter sono due, tra questi dico Acerbi!» - Francesco Colonnese, in collegamento su Sky Sport 24, ha commentato l’attuale Inter, paragonandola a quella di fine anni ’90, sottolineando quanto siano importanti i leader come Acerbi, definendolo uno dei "Ronaldo" di questa squadra.

ilgiornale.it scrive: Per lui, anche la particolarità dell'appuntamento di lunedì contro la Moldova a Reggio Emilia: «In quello stadio, con la maglia del Sassuolo, sono diventato un uomo. E al Mapei Stadium ho anche ...

Secondo fanpage.it: Acerbi era stato convocato in Nazionale da Spalletti, che ha annunciato, poi, il no di Acerbi che non ha voluto rispondere alla convocazione ...

informazione.it scrive: Fratelli d’Italia, l’Italia chiamò. E ogni tanto qualcuno disse no. Acerbi, in queste ore. Rifiuta la convocazione, si sfila, non si sente considerato. Segue coda velenosa con il c.t. Spalletti. E no, ...