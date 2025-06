Quella Flaminia simbolo del miracolo italiano

La Lancia Flaminia 335 del 1961 non è solo un'auto: è un simbolo di rinascita e modernità, rappresentando un'Italia che sa guardare al futuro senza dimenticare le sue radici. Il presidente Mattarella, sfilando con questo capolavoro, ci ricorda che la tradizione può essere il trampolino verso l'innovazione. In un momento storico in cui il Paese cerca nuove strade, la Flaminia diventa un messaggero di speranza e determinazione!

C'è un'Italia che non è solo nostalgia ma voglia di futuro, un Paese che si nutre di tradizione con lo sguardo rivolto in avanti. Il presidente Mattarella, che apre la parata del 2 giugno sulla splendida Lancia Flaminia 335 del 1961, è la felice sintesi di questo sentimento. Perché quell'auto-icona incarna lo spirito dell'Italia vincente, quella del miracolo economico, delle fuoriserie desiderate e in tutto il mondo con l'inconfondibile design del Belpaese. La 335, nata dalla matita magica di Sergio Pinin Farina, era una serie speciale della Flaminia costruita in soli 4 esemplari. Aveva passo lungo, colore blu notte, interni lussuosi in pelle, interfono e tetto apribile.

